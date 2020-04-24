В Харькове проводят дезинфекцию в зданиях полиции

В следственном управлении ГУ МВД Украины в Харьковской области, расположенном на улице Веснина в Харькове, общественная организация «ЗооКонтроль» сегодня, 24 апреля, провела дезинфекцию.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Для дезинфекции используется генератор горячего тумана и украинский препарат «Бланидас Актив», безопасный для людей, но не для инфекций.

«При той концентрации, при которой мы его применяем, помещение становится чистым примерно через полчаса. В принципе, генератор горячего тумана - наиболее эффективное средство дезинфекции, потому что вещество распыляется и попадает во все щели, и коронавирусу «спрятаться» негде», - отметил руководитель «ЗооКонтроля» Андрей Ревенко.

По его словам, недавно они закончили дезинфекцию служебных помещениях полиции и прокуратуры в Луганской области.

Руководитель организации подчеркнул, что будет проведена дезинфекция всех подразделений городской полиции.

Заместитель начальника ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Чиж отметил, что в условиях карантина большинство граждан находятся дома, а полиция продолжает нести службу, рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

«Полицейские выезжают на место происшествия, собирают вещественные доказательства, и работают с ними на своих рабочих местах. А это большой риск для сотрудников полиции. Дезинфекция, которую представители общественной организации осуществили в служебных помещениях следственного управления, позволит следователям работать в безопасных условиях, проводить все необходимые мероприятия для расследования уголовных производств», - добавил он.

Также отмечается, что дезинфицировать будут транспортные средства, оружие и все помещения, которые используются полицией. График составлен и согласован с Главным управлением Нацполиции в Харьковской области.

Андрей Ревенко отметил, что, например, оружейная комната, где кроме одного человека, выдающего оружие, никого нет - может оставаться чистой больше недели, а дежурная часть, где постоянно много людей, - один-два дня.

По его словам, организация будет работать в Харькове, пока не отменят карантин, и готова проводить дезинфекцию также в медучреждениях города.