В Харькове пройдет акция "Время летать", посвященная Героям Небесной Сотни

17 февраля 2020 г. 12:16
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В четверг, 20 февраля, харьковские активисты Евромайдана устроят акцию "Время летать" на площади Героев Небесной Сотни. В 19:00 там установят портреты всех Героев Небесной Сотни, прочитают вслух их имена и проведут флешмоб. Об этом сообщили на странице "Інфоцентр Євро Харків" в Facebook. 

"Вспомним и помянем Влада Зубенко, Евгения Котляра, Юрия Паращука и других настоящих Героев Украины... Пришло время летать!", — написали активисты харьковского Евромайдана. 

Напомним, ежегодно 20 февраля в Украине отмечают день Героев Небесной Сотни. Соответствующий указ принял Президент Украины Петр Порошенко в 2015-м году.  Во время расстрелов на Евромайдане 20 февраля 2014 года в Киеве погибли трое уроженцев Харькова: Владислав Зубенко, Евгений Котляр и Юрий Паращук. Посмертно им всем присвоили звания "Герой Украины".

 

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