В Харькове пройдет акция "Время летать", посвященная Героям Небесной Сотни

В четверг, 20 февраля, харьковские активисты Евромайдана устроят акцию "Время летать" на площади Героев Небесной Сотни. В 19:00 там установят портреты всех Героев Небесной Сотни, прочитают вслух их имена и проведут флешмоб. Об этом сообщили на странице "Інфоцентр Євро Харків" в Facebook.

"Вспомним и помянем Влада Зубенко, Евгения Котляра, Юрия Паращука и других настоящих Героев Украины... Пришло время летать!", — написали активисты харьковского Евромайдана.

Напомним, ежегодно 20 февраля в Украине отмечают день Героев Небесной Сотни. Соответствующий указ принял Президент Украины Петр Порошенко в 2015-м году. Во время расстрелов на Евромайдане 20 февраля 2014 года в Киеве погибли трое уроженцев Харькова: Владислав Зубенко, Евгений Котляр и Юрий Паращук. Посмертно им всем присвоили звания "Герой Украины".