В Харькове откроется фотовыставка, посвященная женам погибших воинов

Фотовыставка «Услышь мой голос», посвященная вдовам воинов АТО, откроется 18 февраля в Областном организационно-методическом центре культуры и искусств.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской мэрии.

На выставке будет представлено 28 портретов вдов, информация о гибели участника АТО, а также короткая история о каждой семье. В открытии выставки также примут участие героини снимков – жены погибших воинов.

«Эту выставку мы посвящаем тем, кому уже невозможно быть слабыми - вдовам, чьи герои отдали жизнь за Украину. О них вспоминают не так часто, но стоит только задуматься, что пережили - они. Мы хотим, чтобы общество «услышало» об их боли», - отметили организаторы.

Выставку можно посетить до 11 марта. Открытие – в 14:00.