В Харькове пройдет ІІ Международный образовательный форум «NewEdu».

21 марта 2018 г. 17:00
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С 28 по 30 марта 2018 года в Харькове пройдет Второй международный образовательный форум «NewEdu».

Цель мероприятия - формирование пространства нового мышления и новых смыслов для успешного внедрения на местах реформы образовательной системы в направлении евроинтеграции.

Целевая аудитория - представители учреждений высшего, среднего, профессионально-технического образования, институтов последипломного педагогического образования, тренинговых компаний и других организаций, работающих в сфере образования, представители органов власти, общественных организаций, социально ответственного бизнеса, проектных офисов, агентства развития общин, другие стейкхолдеры образования.

На Форуме соберутся более 600 педагогов со всей Украины и людей, которые сознательно готовы присоединиться к реформе Новой украинской школы.

В Форуме также примут участие более 10 зарубежных спикеров, которые расскажут об образовательном опыте своих стран, как они реформировали школьное образование в последнее время.

Вместе они будут решать актуальные вопросы современного украинского образования, перенимать прогрессивный опыт зарубежных экспертов, посетят более 20 экспертных сессий и примут участие в панельной дискуссии.

Регистрация на сайт форума по ссылке

https://newedu.org.ua/

 

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