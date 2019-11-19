В Харькове пройдет крупный съезд эндокринологов

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, IX Съезд эндокринологов Украины пройдет 20-22 ноября во Дворце культуры Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области (ул. Жен-Мироносиц, 13).

Мероприятие посвящено 100-летию Государственного учреждения «Институт проблем эндокринной патологии имени В. Я. Данилевского Национальной академии медицинских наук Украины».

Представители СМИ смогут пообщаться с ведущими отечественными учеными и врачами-эндокринологами, а также зарубежными специалистами из США, Китая, Польша, Италии, Бельгии, Узбекистана, Беларуси. На протяжении мероприятия будет работать специализированная выставка, на которой представят новинки фарминдустрии для лечения эндокринологических патологий.

Торжественное открытие съезда состоится 20 ноября, начало - в 10:00. В программе - отчет Президента Ассоциации эндокринологов Украины, доклады ведущих специалистов, открытие выставки. 21 ноября пройдут секционные заседания, а 22 ноября - обсуждение и принятие резолюции, закрытие съезда.

Справка. Институт проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского был основан в 1919 году. Это одно из старейших научных эндокринологических заведений на территории бывшего СССР, а его клиника - третья в мире после Швейцарского центра и клиники Мейо в США. В 1927 году при институте открыли первую в Украине и вторую в Европе эндокринологическую клинику.

Сегодня институт - современный многопрофильный научный центр, где работают около 500 высококвалифицированных специалистов, которые достигли значительных результатов в изучении фундаментальных и прикладных вопросов, медицинской химии, биологии и практической медицины, завоевали авторитет в Украине и мире. С момента его основания было проведено более 53 тыс. операций, пролечено более 117 тыс. пациентов, внедрено 123 оригинальных лекарственных средства.