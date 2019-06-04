В Харькове пройдет марафон, посвященный Дню беженцев

22 июня на велотрассе у Белгородского шоссе пройдет марафон, посвященный Всемирному дню беженцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Начало забега запланировано на 9:00.

Марафон будет проходить в рамках всемирной кампании «Два миллиарда километров в безопасности».

Организаторы проекта - представители полевого офиса Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Харькове.

По словам организаторов, цель акции - проявить свою гражданскую позицию и продемонстрировать человечность и всестороннюю поддержку беженцам и внутренне перемещенным лицам.

В рамках мероприятия состоится забег на две дистанции: 5 и 10 км.

К участию в марафоне приглашаются все желающие, независимо от возраста.

Как сообщается, победители соревнований получат призы.

Подать заявку на участие в марафоне можно до 21 июня.

Также к мероприятию можно присоединиться в качестве волонтеров, отметили в горсовете.