В Харькове пройдет марш за права животных

В воскресенье, 15 сентября, в 12:00 в Харькове пройдет главное гуманистическое событие Украины - состоится Всеукраинский марш за права животных.
Об этом на странице мероприятия в соцсети сообщают его организаторы.
Мероприятие проходит уже в третий раз по инициативе движения UAnimals.
В прошлом году акция одновременно прошла в 20 городах и собрала тысячи неравнодушных от Львова в Одессу, от Киева до Днепра.
Марш проходит с 11 главными требованиями:
1. Запрет на использование животных в цирках и дельфинариях.
2. Запрет эксплуатации животных для попрошайничества и фотоуслуг.
3. Запрет создания и функционирования притравочних станций.
4. Отказ от использования живых животных для экспериментов и др.
5. Развитие реабилитации животных и центров содержания животных, пострадавших от человека и его деятельности.
6. Запрет пушных ферм;
7. Содействие прекращению деятельности живодеров-догхантеров.
8. Прекращение программ массового убийства бездомных животных в городах Украины.
9. Внесение диких животных естественного ареала Украины, находящихся на грани исчезновения, в Красную книгу Украины.
10. Четкое определение права собственности на животное и лишения такого права в результате жестокого обращения для обеспечения ответственности.
11. Содействие созданию зоополиции и внедрение в Украине действенной системы контроля и наказания за жестокое обращение с животными.