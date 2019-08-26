В Харькове пройдет марш за права животных

В воскресенье, 15 сентября, в 12:00 в Харькове пройдет главное гуманистическое событие Украины - состоится Всеукраинский марш за права животных.

Об этом на странице мероприятия в соцсети сообщают его организаторы.

Мероприятие проходит уже в третий раз по инициативе движения UAnimals.

В прошлом году акция одновременно прошла в 20 городах и собрала тысячи неравнодушных от Львова в Одессу, от Киева до Днепра.

Марш проходит с 11 главными требованиями:

1. Запрет на использование животных в цирках и дельфинариях.

2. Запрет эксплуатации животных для попрошайничества и фотоуслуг.

3. Запрет создания и функционирования притравочних станций.

4. Отказ от использования живых животных для экспериментов и др.

5. Развитие реабилитации животных и центров содержания животных, пострадавших от человека и его деятельности.

6. Запрет пушных ферм;

7. Содействие прекращению деятельности живодеров-догхантеров.

8. Прекращение программ массового убийства бездомных животных в городах Украины.

9. Внесение диких животных естественного ареала Украины, находящихся на грани исчезновения, в Красную книгу Украины.

10. Четкое определение права собственности на животное и лишения такого права в результате жестокого обращения для обеспечения ответственности.

11. Содействие созданию зоополиции и внедрение в Украине действенной системы контроля и наказания за жестокое обращение с животными.