В Харькове пройдет онлайн-выставка трудоустройства "Марафон вакансий - 2017"

Ознакомиться с вакансиями и пройти собеседование с потенциальным работодателем, не выходя из дома, можно будет с 29 по 30 ноября.

Мероприятие будет организовано на интернет-платформе "Expo Universe".

Как сообщили организаторы мероприятия, на выставку приглашают студентов и выпускников ВУЗов, лицеев, техникумов, соискателей Центров занятости и других заинтересованные в трудоустройстве люди. Возрастная категория - от 18 до 30 лет.

Соискатель сможет получить полную информацию о компаниях и представленных вакансиях, воспользоваться поиском актуальных вакансий в несколько кликов, отправить резюме и задать вопросы, пройти собеседование в режиме видеосвязи.

Выставка будет доступна 24 часа в сутки. Время пребывания представителя работодателя в режиме онлайн - с 10:00 до 18:00. Участие в марафоне бесплатное.