В Харькове пройдет первый Марш равенства

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20 августа 2019 г. 14:15
Источник: 112.UA
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В Харькове впервые пройдет Марш равенства "ХарьковПрайд", также предусмотрены различные мероприятия и лекции по защите прав с 9 по 15 сентября. Об этом сообщается на странице "Киевпрайда" в Facebook.

"Мы чувствуем большую потребность и вдохновение в солидарности с этим событием. Солидарность и поддержка, без которых невозможно наше существование как движения. Так же, как "КиевПрайд" невозможен без всех вас. Мы призываем вас всячески распространять информацию о "ХарьковПрайде", делиться со своими друзьями и просто показывать своей поддержкой, что нас много и мы не остановимся на пути к правовой и равноправной Украине для всех", - говорится в сообщении.

Так, 15 сентября по улицам Харькова пройдет шествие в защиту равных прав и возможностей для людей независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Тема первого "прайда - "Харьков для всех. Безопасность для всех". Начиная с 9 сентября, в городе состоятся дискуссионные и образовательные мероприятия.

Как сообщалось, 23 июня в Киеве состоялся Марш равенства, в нем приняли участие свыше 8 тысяч человек. Также в марше приняли участие от 20 до 30 ЛГБТ-военнослужащих.

 

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