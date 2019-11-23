В Харькове пройдут акции против насилия

25 ноября во всех районах Харькова в рамках Всеукраинской акции «16 дней против насилия» пройдут флешмобы «Разорви круг насилия».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По словам организаторов акции, основная идея флешмоба - обратить внимание людей, что насилие обычно носит систематический характер и деформирует личность человека.

Согласно статистическим данным, каждая пятая женщина в Украине в течение года страдает от сексуального или физического насилия.

Однако подавляющее большинство женщин, пострадавших от различных видов насилия даже не осознают себя таковыми.

Однако, известно, что если насилие появилось один раз, оно обязательно повторится.

При этом дети, жертвы насилия, склонны во взрослом возрасте воспроизводить такую же модель поведения в своих семьях, подчеркивают организаторы.

В ходе флешмоба его участники будут вставать в круг, в центре которого размещен логотип в виде ладони, и затем символически его разрывать, призывая тем самым остановить насилие.

Как отмечается, акция посвящена Международному дню против насилия в отношении женщин, который ежегодно отмечается 25 ноября.

В Харькове флешмоб будет проходить одновременно в 9 районах:

в Индустриальном районе – на пр. Александровском, 162,

в московском районе – на пр. Московском, 45,

в Киевском районе - на ул. Чернышевской, 55,

в Немышлянском районе – на бул. Юрьева, 1,

в Новобаварском районе - на ул. Академика Богомольца, 4,

в Основянском районе - возле выхода из станции метро «Проспект Гагарина»,

в Слободском районе – возле выхода станции метро «Спортивная»,

в Холодногорском районе – на ул. Полтавский Шлях, 50, в сквере Пожарных,

в Шевченковском районе – на пр. Науки, 17-а.

Начало мероприятия запланировано на 14:00.