В Харькове пьяный мужчина ударил ножом приятеля

26 декабря 2017 г. 16:51
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Харьковские полицейские задержали мужчину, который ударил ножом приятеля, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

17 декабря в  полицию поступило сообщение о том, что  в больницу  доставили 44-летнего мужчину с ножевыми ранениями.

По информации правоохранителей, в тот вечер 30-летний харьковчанин вместе со своим знакомым распивали спиртное. Во время застолья они поссорились и злоумышленник ударил своего товарища ножом в живот. Раненого в тяжелом состоянии  доставили в больницу.

Следственным отделом Шевченковского ОП открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины.

Мужчине  грозит до 15 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

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