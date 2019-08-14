 

В Харькове рабочего раздавило кабиной погрузчика. Судить будут главного механика предприятия

14 августа 2019 г. 13:50
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Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 56-летнего главного механика одного из харьковских ООО по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 272 ​​УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал процессуальный руководитель в уголовном производстве - прокурор отдела прокуратуры области Евгений Соколов, в апреле этого года утром главный механик провел оперативное совещание и приказал рабочим осуществить демонтаж кабины погрузчика. Во второй половине дня он уехал с предприятия, оставив непроинструктированных подчиненных без присмотра. 

Трое рабочих и машинист крана продолжили демонтажные работы. Крановщик поднял кабину на высоту около 2 метров, а один из работников начал снимать электропроводку. Он стал в опасную зону - под кабину, и несколько раз дернул за провод. Из-за неправильной страховки кабина упала, а 49-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. 

Если вина главного механика будет доказана в суде, мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

 

Видео: 

Робітника харківського підприємства розчавило кабіною навантажувача

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