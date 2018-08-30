В Харькове работник СИЗО пытался пронести наркотические вещества заключенным

Вчера, 29 августа в харьковском СИЗО сотрудники пресекли попытку незаконной передачи наркотических веществ заключенным.

Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Сотрудники изолятора, получив предварительную информацию, во время проверки очередной смены тюремщиков, у одного из них в правом кармане обнаружили пачку сигарет, в которой находилось вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета и 5 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом, похожими на наркотические.

По данному факту правоохранители составили материалы и вместе с изъятыми предметами передали в прокуратуру Харьковской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.