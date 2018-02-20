В Харькове ради возможного вознаграждения мужчина украл с автомобиля номерной знак

Сегодня утром патрульные получили сообщение, что на улице Евгения Котляра неизвестный ходил возле автомобилей и пытался снять государственные номерные знаки.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Прибывшие на место происшествия правоохранители увидели неизвестного мужчину вблизи автомобиля Volkswagen Passat.
При поверхностной проверке правоохранители обнаружили у мужчины автомобильный номерной знак немецкой регистрации, принадлежащий автомобилю Volkswagen Passat.
Также на стекле автомобиля была прикреплена записка с номeром мобильного тeлeфона с целью возвращения автогосномеров за вознаграждение.
Патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
Мужчину патрульные передали следователям.