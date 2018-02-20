В Харькове ради возможного вознаграждения мужчина украл с автомобиля номерной знак

20 февраля 2018 г. 16:16
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Сегодня утром патрульные получили сообщение, что на улице Евгения Котляра неизвестный ходил возле автомобилей и пытался снять государственные номерные знаки.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия правоохранители увидели неизвестного мужчину вблизи автомобиля Volkswagen Passat.

При поверхностной проверке правоохранители обнаружили у мужчины автомобильный номерной знак немецкой регистрации, принадлежащий автомобилю Volkswagen Passat.

Также на стекле автомобиля была прикреплена записка с номeром мобильного тeлeфона с целью возвращения автогосномеров за вознаграждение.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Мужчину патрульные  передали следователям.

 

 

 

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