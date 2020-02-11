В Харькове рассказали об обучении за границей

11 февраля 2020 г. 17:18
Автор: Александр Ронжеренко
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Одной из перспективных стран для обучения сейчас является Словакия, рассказывает координатор программы "Free Student" Богдан Тока.

Богдан Тока, координатор программы "Free Student"

Окрім того, що ми надаємо можливість українським студентам навчатися безкоштовно на території Словаччини, також здіснюємо повний супровід, стосовно їхнього поступлення, нострифікації, подачі документів та отримання виду на проживання.

Прием в словацкие ВУЗы осуществляется по двум критериям: результаты аттестата и собеседования. ЗНО сдавать не нужно. Практика и трудоустройство, по специальности, происходит еще во время обучения. И после окончания ВУЗа у студента уже есть работа.

Михал Балог, зав. кафедры Кошицкого техуниверситета

Мы знаем, что у нас сегодня уже такой опыт, что мы встречаем своих студентов в разных позициях на производствах. Как менеджеров, как заведующих производства и так дальше, с которыми нам надо сотрудничать.

К программе  "Free Student" может присоедениться каждый желающий. Образовательные программы в Словакии расчитаны, также, на получение магистерской квалификации и аспирантуру.

Видео: 

В Харькове рассказали об обучении за границей - 11.02.2020

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