В Харькове разбили памятные доски Тинякову и Скороходу

29 апреля 2018 года активисты демонтировали две мемориальные доски коммунистам - Ефиму Тинякову и Александру Скороходу.

Об этом активисты сообщили на своей странице в Фейсбук.

«Мы будем зачищать харьковское пространство от оккупационных маркеров», - сказано в сообщении.

Справка. Мемориальную доску Тинякову установили на фасаде швейной фабрики, основанной в 1920 году на улице Коцарской​​. Имя Тинякова харьковской швейной фабрике присвоили в 1922 году.

Ефим Тиняков был революционером, в декабре 1917 года в качестве комиссара поступил в Первый харьковский пролетарский отряд, отправившийся в Донбасс для боёв с войсками генерала Каледина. Тиняков попал в плен и был расстрелян.

Памятную доску Сороходу установили ​​на одноименной улице в Харькове. Александр Скороход был одним из деятелей Харьковской большевистской организации.

Улица Скорохода после декоммунизации носит название Тереховская.