В Харькове разбили памятные доски Тинякову и Скороходу

30 апреля 2018 г. 10:59
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29 апреля 2018 года активисты  демонтировали две мемориальные доски коммунистам - Ефиму Тинякову и Александру Скороходу.

Об этом активисты сообщили на своей странице в Фейсбук.

«Мы будем зачищать харьковское пространство от оккупационных маркеров», - сказано в сообщении.

Справка. Мемориальную доску Тинякову  установили на фасаде швейной фабрики, основанной в 1920 году на улице Коцарской​​. Имя Тинякова харьковской швейной фабрике присвоили в 1922 году.

Ефим Тиняков был революционером, в декабре 1917 года в качестве комиссара поступил в Первый харьковский пролетарский отряд, отправившийся в Донбасс для боёв с войсками генерала Каледина. Тиняков попал в плен и был расстрелян.

Памятную доску Сороходу установили ​​на одноименной улице в Харькове. Александр Скороход был одним из деятелей Харьковской большевистской организации.

Улица Скорохода после декоммунизации носит название Тереховская.

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