В Харькове разбили памятные доски Тинякову и Скороходу

29 апреля 2018 года активисты демонтировали две мемориальные доски коммунистам - Ефиму Тинякову и Александру Скороходу.
Об этом активисты сообщили на своей странице в Фейсбук.
«Мы будем зачищать харьковское пространство от оккупационных маркеров», - сказано в сообщении.
Справка. Мемориальную доску Тинякову установили на фасаде швейной фабрики, основанной в 1920 году на улице Коцарской. Имя Тинякова харьковской швейной фабрике присвоили в 1922 году.
Ефим Тиняков был революционером, в декабре 1917 года в качестве комиссара поступил в Первый харьковский пролетарский отряд, отправившийся в Донбасс для боёв с войсками генерала Каледина. Тиняков попал в плен и был расстрелян.
Памятную доску Сороходу установили на одноименной улице в Харькове. Александр Скороход был одним из деятелей Харьковской большевистской организации.
Улица Скорохода после декоммунизации носит название Тереховская.