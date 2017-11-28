Молодчики разгромили декорации к военному сериалу, который снимают в Харькове, - СМИ

Активисты "Национального корпуса" разбили таблички и развесили по съемочной площадке фото с изображением расстрелянных работниками НКВД и заморенных голодом украинцев.

Об этом сообщает сайт 057.ua

Полиция пыталась помешать активистам, завязалась небольшая потасовка. Инцидент произошел на территории НТУ «ХПИ», где уже несколько недель проходят съемки сериала - военного детектива«По законам военного времени - 2 сезон».

По задумке сериала герои фильма - следователи военной прокуратуры Светлана Елагина (Екатерина Климова) и Иван Рокотов (Евгений Воловенко) снова будут распутывать невероятнейшие преступления, но уже в стенах Харьковской военной прокуратуры.

Съемки проводит компания Star Media.

Съемки советского сериала вызвали у харьковских активистов волну негодования. По их мнению, сериал пропагандирует идеи СССР, прославляет «подвиги» сотрудников НКВД, истреблявших население Украины.

Кроме того, в сериале снимаются актеры, входящие в базу «Миротворец». Речь идет об Александре Панкратове-Чёрном, который был внесен в базу после высказываний на Донбассе и прославление Путина еще в 2014 году.

"Мы ждали реакции правоохранительных органов, обращались к ректору ХПИ, с просьбой содействовать в прекращении съемок сериала, пропагандирующего враждебную Украине идеологию, но все - безрезультатно", - рассказал активист "НК" Стас Микуленко.

По его словам, после нескольких попыток прекратить съемки, у представителей НК, в состав которого входят и участники боевых действий, видевших в зоне АТО последствия такой «пропаганды» и «идеологии» лопнуло терпение.

Съемки, прославляющие НКВД, СССР, «подаривших» нам миллионы замученных и убитых украинцев, и не отражающие объективность исторических событий, в нашем городе проводиться не будут", - заявил Стас после инцидента на съемочной площадке.

Несмотря на разрушенные декорации никаких заявлений в полиции представители Star Media не сделали.