В Харькове разоблачили дилера, который распространял наркотики через копов - СБУ

Как сообщают в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области, сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачила в Харькове сеть реализации наркотиков и психотропов.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал сбыт наркотиков неработающий местный житель. В своей квартире он наладил изготовление и фасовку психотропного вещества амфетамин и марихуаны, сообщают в пресс-центре СБУ. Готовые к употреблению запрещенные вещества делец распространял через действующих офицеров Управления патрульной полиции города Харькова.

Во время обысков по месту жительства членов группировки оперативники изъяли амфетамин, каннабис, упаковочную тару, средства для изготовления, фасовки и употребления наркотиков, а также боевые патроны к огнестрельному оружию.

Уголовное производство осуществляется по ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения в совершении преступления и избрания судом меры пресечения. Продолжаются следственные действия.