В Харькове разоблачили дилера, который распространял наркотики через копов - СБУ

05 марта 2018 г. 19:02
127 просмотров

Как сообщают в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области, сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачила в Харькове сеть реализации наркотиков и психотропов.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал сбыт наркотиков неработающий местный житель. В своей квартире он наладил изготовление и фасовку психотропного вещества амфетамин и марихуаны, сообщают в пресс-центре СБУ. Готовые к употреблению запрещенные вещества делец распространял через действующих офицеров Управления патрульной полиции города Харькова.

Во время обысков по месту жительства членов группировки оперативники изъяли амфетамин, каннабис, упаковочную тару, средства для изготовления, фасовки и употребления наркотиков, а также боевые патроны к огнестрельному оружию.

Уголовное производство осуществляется по ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения в совершении преступления и избрания судом меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.