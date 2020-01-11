В Харькове разоблачили группу аферистов, которые завладевали квартирами умерших и одиноких людей

В Харькове разоблачена преступная группа, члены которой завладевали квартирами одиноких и умерших граждан.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Наладили мошенническую схему трое харьковчан в возрасте от 35 до 70 лет.

В течение 2018-2019 годов злоумышленники подделывали правоустанавливающие и другие документы, в результате чего становились незаконными владельцами квартир различных лиц.

На данный момент следствием установлена ​​причастность группы злоумышленников к 5 эпизодам преступной деятельности.

Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования, открытого в марте 2019 по ч. 3, 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

- 10 января 2020 служба детективов следственного управления ГУНП в Харьковской области провела спецоперацию с привлечением спецпризначенив «КОРД», в ходе которой было осуществлено 8 одновременных обысков у фигурантов, -сообщила старший следователь СУ ГУНП в Харьковской области майор полиции Евгения Кадинцева. - По результатам проведенных мероприятий изъяты неопровержимые доказательства их преступной деятельности, а именно поддельные договоры купли-продажи квартир, дарения на квартиры, доверенности, техническая документация, паспорта посторонних лиц и копии таких паспортов, документы с подписью и почерком фигурантов, компьютерная техника, мобильные телефоны и сим-карты операторов мобильной связи, а также 50 000 гривен денежных средств.

По результатам проведенного комплекса следственных и розыскных действий трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении вышеуказанных преступлений.

10 января 2020 двум участникам группы 35 и 52 лет Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 420 и 520 000 гривен соответственно.

Относительно 70-летней женщины избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Кроме того, в настоящее время следствие проверяет на причастность к совершению преступлений еще пятерых человек.

На 5 квартир, стали предметом преступного посягательства, наложен арест. Решается вопрос о наложении ареста на счета подозреваемых в банковских учреждениях.

По данным полиции, в течение последних двух лет детективами следственного управления ГУНП в Харьковской области завершено досудебное расследование по 6 уголовных производствах по фактам указанной противоправной деятельности по 36 объектов недвижимости. Законным владельцам уже возвращено 12 квартир.

Решается вопрос о возвращении в коммунальную собственность территориальной громады города Харькова 24 квартир, для их последующего распределения в соответствии с действующим законодательством среди слоев населения, которым необходимо свое жилье.