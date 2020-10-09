В Харькове разоблачили группу хакеров, которые взломали более 100 миллионов аккаунтов в Интернете

В Харькове правоохранители разоблачили организованную преступную группу хакеров, которые незаконно вмешивались в работу компьютеров и электросетей.

Об этом сообщили в Департаменте Киберполиции Нацполиции Украины.

Установлено, что злоумышленники, обладая профессиональными знаниями в сфере IT, распространяли вредоносное программное обеспечение. Оно давало возможность получить логины и пароли к онлайн-сервисам граждан.

По оперативной информации, к противоправной деятельности были привлечены хакеры из Киева и Харькова, а также лица, которые сейчас находятся в США, Германии, Китае, России и Вьетнаме.

Злоумышленники получали логины и пароли от веб-сервисов, которые сохранены в настройках браузера. Обычно это входные данные в различные системы интернет-банкинга, аккаунтов соцсетей, электронных ящиков и тому подобное.

После чего, используя логин и пароль жертвы, хакеры выводили деньги из электронных кошельков, игровых аккаунтов и банкинга с упрощенным входом.

Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов, в ходе которых была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и денежные средства.

Вещественные доказательства направлены на экспертные исследования.

«Во время предварительного осмотра техники было обнаружено вредоносное программное обеспечение, отделенные сервера, около 100 000 000 дискредитированных логинов и паролей к различным системам интернет-банкинга, социальных сетей пользователей украинского и международного сегмента Интернета», - сообщили в Киберполиции.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемые сейчас содержатся под стражей.

Им грозит лишение свободы на срок до шести лет.