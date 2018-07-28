В Харькове разоблачили мошенников, которые обманом отбирали чужое жилье

28 июля 2018 г. 11:39
188 просмотров

Харьковские правоохранители разоблачили группу мошенников, которые обманом завладевали чужим жильем.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В течение 2016 - 2018 годов злоумышленники подыскивали владельцев квартир среди одиноких пожилых людей или тех, кто злоупотреблял алкоголем.

На счету злоумышленников - не менее 6 квартир, владельцев которых они обманули.

Путем обмана и действиями привлеченного к преступной группе нотариуса, мошенники подделывали договоры купли-продажи или доверенности на право распоряжения недвижимостью с последующей ее продажей.

В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства незаконной деятельности злоумышленников.

Правоохранители установили, что организатором группы является 46-летняя ранее судимая харьковчанка.

Женщине уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводятся следственные и розыскные мероприятия по задержанию и привлечению к уголовной ответственности других участников группы.

За совершенные преступления правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.