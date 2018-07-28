В Харькове разоблачили мошенников, которые обманом отбирали чужое жилье

Харьковские правоохранители разоблачили группу мошенников, которые обманом завладевали чужим жильем.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
В течение 2016 - 2018 годов злоумышленники подыскивали владельцев квартир среди одиноких пожилых людей или тех, кто злоупотреблял алкоголем.
На счету злоумышленников - не менее 6 квартир, владельцев которых они обманули.
Путем обмана и действиями привлеченного к преступной группе нотариуса, мошенники подделывали договоры купли-продажи или доверенности на право распоряжения недвижимостью с последующей ее продажей.
В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства незаконной деятельности злоумышленников.
Правоохранители установили, что организатором группы является 46-летняя ранее судимая харьковчанка.
Женщине уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас проводятся следственные и розыскные мероприятия по задержанию и привлечению к уголовной ответственности других участников группы.
За совершенные преступления правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.