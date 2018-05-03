В Харькове разоблачили международный канал торговли людьми

03 мая 2018 г. 17:26
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В Харькове правоохранители разоблачили международный канал торговли людьми.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители задокументировали 8 фактов вербовки и попытки переправки украинок в Китайскую Народную Республику для их дальнейшего участия в порнобизнесе.

Организовали преступный бизнес 31-летний гражданин Китайской Народной Республики и его 27-летний подельник из Украины.

По словам старшего следователя по особо важным делам СУ ГУНП в Харьковской области Евгении Кадынцевой, 27-летний злоумышленника из Украины задержали в харьковском международном аэропорту при попытке переправить в КНР двух женщин. Также задержали 31-летнего гражданина Китая, который организовал международный канал торговли людьми и финансировал его деятельность.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

В настоящее время обоим злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления.

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере полумиллиона гривен.

Следствие продолжается.

Видео: 

У Харкові правоохоронці викрили міжнародний канал торгівлі людьми

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