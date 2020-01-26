В Харькове разоблачили пару наркокурьеров с "закладками"

26 января 2020 г. 16:30
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В Харькове патрульные разоблачили двух человек, которые вероятно, причастны к распространению наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, во время патрулирования Шевченковского района полицейские заметили парня и девушку, которые подозрительно себя вели - при приближении служебного авто полицейских молодые люди резко попытались уйти из поля зрения правоохранителей.

Во время общения с патрульными пара заметно нервничала. А затем молодой человек сообщил, что у него в кармане есть 14 свертков с наркотическими веществами синтетического происхождения. Также парень рассказал, что эти свертки они переносят с целью распространения методом так называемых "закладок".

На место была вызвана следственно-оперативная группа. В дальнейшем в деле будут разбираться следователи.

 

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