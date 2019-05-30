В Харькове разоблачили полицейского чиновника на незаконном сбыте боеприпасов

30 мая 2019 г. 18:05
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В Харькове правоохранители разоблачили начальника подразделения логистики и материально-технического обеспечения одного из районных отделов полиции на незаконном сбыте боеприпасов.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По оперативной информации, чиновник противоправно хранил в собственном доме боевые патроны для автомата Калашникова калибра 7,62 мм, которые реализовывал на территории региона.

Полицейскому сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению незаконных действий должностного лица проводились совместно с ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры и при содействии подразделения внутренней безопасности полиции.  

 

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