В Харькове разоблачили псевдоминеров метро и банка

Правоохранители разоблачили двух псевдоминеров, которые сообщили о закладке взрывчатки у входа на станцию метро «Киевская» и в здании банка на территории Холодногорского района.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Так, 14 декабря около 2:45 в полицию позвонил неизвестный и сказал, что якобы оставил взрывчатку у дверей на входе в станцию метро «Киевская».
Полицейские установили злоумышленника. Им оказался 23-летний парень, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Причину своего поступка он объяснить не смог.
Во втором случае сообщение от неизвестного мужчины о том, что он подорвет банк на улице Полтавский Шлях, поступило в полицию 14 декабря примерно в 07:20.
На месте происшествия полицейские обнаружили «минера». Им оказался 20-летний харьковчанин, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок мужчина объяснил плохим настроением.
По адресам выезжали следственно-оперативные группы и руководство отделов полиции, работники кинологического центра и специалисты взрывотехнического управления.
Никаких взрывоопасных предметов или веществ на указанных объектах правоохранители не обнаружили.
Факты событий пока зарегистрированы в Едином реестре учета заявлений и сообщений соответствующих отделов полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.