В Харькове разоблачили псевдоминеров метро и банка

Правоохранители разоблачили двух псевдоминеров, которые сообщили о закладке взрывчатки у входа на станцию ​​метро «Киевская» и в здании банка на территории Холодногорского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 14 декабря около 2:45 в полицию позвонил неизвестный и сказал, что якобы оставил взрывчатку у дверей на входе в станцию метро «Киевская».

Полицейские установили злоумышленника. Им оказался 23-летний парень, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Причину своего поступка он объяснить не смог.

Во втором случае сообщение от неизвестного мужчины о том, что он подорвет банк на улице Полтавский Шлях, поступило в полицию 14 декабря примерно в 07:20.

На месте происшествия полицейские обнаружили «минера». Им оказался 20-летний харьковчанин, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок мужчина объяснил плохим настроением.

По адресам выезжали следственно-оперативные группы и руководство отделов полиции, работники кинологического центра и специалисты взрывотехнического управления.

Никаких взрывоопасных предметов или веществ на указанных объектах правоохранители не обнаружили.

Факты событий пока зарегистрированы в Едином реестре учета заявлений и сообщений соответствующих отделов полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.