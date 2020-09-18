В Харькове разоблачили сеть незаконного сбыта алкоголя и табака

В Харькове правоохранители выявили и ликвидировали сеть сбыта алкоголя и сигарет с поддельными акцизными марками.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, сеть сбыта табачных изделий и алкогольных напитков без марок акцизного налога установленного образца с розничных точек реализации без соответствующих разрешительных документов на территории Харьковской области организовала группа лиц.

Правоохранители изъяли из незаконного оборота 80 кг табака, 280 коробок с сигаретами и 46 ящиков с алкогольными напитками без марок акцизного налога установленного образца, а также более миллиона гривен, полученных от незаконной деятельности преступной группы.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по установлению причастных к такой деятельности людей.

Расследование в уголовном производстве по выявленным фактам проводится по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч . 2 ст. 199 УК Украины (Незаконный сбыт подакцизных товаров и изготовление, хранение, приобретение, сбыт поддельных марок акцизного налога, совершенные по предварительному сговору группой лиц).