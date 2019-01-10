В Харькове разоблачили шпиона, завербованного спецслужбами РФ

Правоохранители Харьковской области разоблачили харьковчанина, завербованного спецслужбами страны-агрессора для проведения подрывной деятельности против нашей страны.

Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей старинце в Фейсбук.

Сотрудники контрразведки СБУ установили, что во время поездки в Россию с целью трудоустройства сотрудник одной из государственных научных учреждений Харькова был завербован вражеской спецслужбой.

За денежное вознаграждение мужчина согласился осуществлять сбор информации о местах дислокации воинских частей на территории региона, их принадлежность к определенному роду войск, персональные данные военнослужащих ВСУ и места службы.

Полученные сведения он имел передавать кураторам через электронные каналы связи.

Вернувшись в Украину, мужчина сразу попал в поле зрения Службы безопасности и находился под наблюдением правоохранителей.

В рамках начатого уголовного производства оперативники установили, что злоумышленник собирал персональную информацию об участниках АТО из числа сотрудников своего государственного учреждения.

Злоумышленника задержали накануне передачи заграницу собранных данных.

Во время обыска по месту жительства харьковчанина правоохранители изъяли электронный носитель с персональными данными военнослужащих ВСУ, подтверждающие противоправную деятельность нашего соотечественника.

По заключению экспертов по вопросам государственной тайны, изъятая информация относится к сфере обороны Украины и имеет гриф ограничения доступа "для служебного пользования".

Ее передача спецслужбам РФ могла нанести ущерб государственным интересам.

В рамках уголовного производства открытого по ст. 14 и ч. 1 ст. 111 задержанному объявлено подозрение.