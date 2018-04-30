В Харькове разоблачили женщину, которая прикидывалась бабушкой-нищенкой (видео)

В Харькове блогер разоблачил молодую женщину, которая прикидывалась старушкой и просила на улице милостыню. Женщина выпрашивала деньги у прохожих.

Блогер отметил, что никакого физического насилия над женщиной совершено не было, ее деньги также не тронули.

Видео опубликовано на Facebook-странице самого блогера Кирилла Яковлева.

Блогер попытался снять платок с "бабушки", так как его насторожил ее молодой голос.

Как оказалось, вместо пожилой женщины под головным убором скрывается лицо молодой женщины.

Палочка, на которую опиралась "бабушка", была складной бутафорией, которая легко прячется и перевозится в метро.

В сумке у попрошайки были деньги.

"Бабуля" быстро убежала с места разоблачения.

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