В Харькове развивают молодежь в рамках проекта ЛОМ

Молодежь Харьковщины объединяется с помощью нового мотивационного проекта "Лига образованной молодежи" ЛОМ. Это проект создан Фондом Александра Грановского. В рамках ЛОМа студентов ждут тренинги, собрания и напроЛОМный взлет, а Фонд отберет самых сильных студентов, для стажировки в самых лучших компаниях Украины.

Олег Кулинич, координатор проекта ЛОМ Фонда Александра Грановского

Создание сети неравнодушных молодых людей, которые хотят чему-то учится, учится и в вузовских аудиториях и за пределами этих аудиторий, которые готовы развиваться которые готовы на практике применять какие-то умения и одна вот из целей фонда вот помочь таким ребятам реализоваться.

Лиге образованной молодежи раскрывают секреты своего успеха специалисты из разных отраслей. На этот раз около пяти сотен студентов слушали Владимира Дантеса и Ирину Ковальчук.

Ирина Ковальчук, председатель PR-департамента в компании "Underdog" The UnLawyers

Потому, что на самом деле - это очень круто, когда молодежь дают такую возможность, приглашают очень интересных спикеров и дают возможность впитывать новую информацию.

Павел, студент

Действительно кайфово, очень круто, вот потому, что они объединяют - это раз.

Организаторы уверяют - проектов подобного формата в Харькове для студентов еще не было.