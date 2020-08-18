В Харькове разыскали парня, который до смерти забил человека и два года скрывался от полиции

18 августа 2020 г. 12:12
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Полиция задержала 21-летнего харьковчанина, который пытался избежать наказания за совершение тяжкого преступления.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 22 мая 2014 года злоумышленник и двое других лиц жестоко избили мужчину, в результате чего последний скончался в больнице.

По приговору Коминтерновского местного районного суда Харькова, 7 мая 2018 года 21-летний мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и осужден к лишению свободы на 7 лет. 

Однако злоумышленник уклонился от отбывания наказания в период подачи апелляционной жалобы и в мае текущего года был объявлен полицией в розыск. 

18 августа правоохранители установили местонахождение осужденного и задержали его.        

Задержанного доставили в Немышлянский отдел полиции для приведения приговора Коминтерновского местного районного суда Харькова в исполнение.

 

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