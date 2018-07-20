В Харькове разыскивают преступника

20 июля 2018 г. 10:29
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За совершение тяжкого преступления харьковские правоохранители разыскивают неизвестного мужчину.

Об этом сообщили в Московском райотделе полиции ГУНП в Харьковской области.

Как сообщается, на вид мужчине 40 лет, рост - около 190 см, крупного телосложения.

На нем была черная шапка с серыми узорами, темно-серая куртка чуть ниже пояса, синие джинсы, черные ботинки, на лице была медицинская маска.

Какую-либо информацию, представляющую интерес, полиция просит сообщить по адресу: 61038, г. Харьков, ул. Халтурина, 30, или по телефонам «102», 057-738-30-24 (ЧЧ) 057-738-21-93, 057-738-22-72.

 

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