В Харькове реализовывали фальсифицированные сигареты: изъята продукция на 800 тысяч гривен

Правоохранители пресекли деятельность на территории Харькова сети незаконного сбыта табачных изделий под брендами известных марок, маркированных фальсифицированными марками акцизного налога.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

19 сентября в ходе обысков у фигурантов была изъята фальсифицированная продукция на общую сумму более 800 000 гривен.

После проведения комплекса необходимых судебных экспертиз будет решен вопрос о привлечении фигурантов к уголовной ответственности.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают всех участников группы, которые организовали незаконный бизнес.