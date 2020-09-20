В Харькове реализовывали фальсифицированные сигареты: изъята продукция на 800 тысяч гривен

20 сентября 2020 г. 9:55
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Правоохранители пресекли деятельность на территории Харькова сети незаконного сбыта табачных изделий под брендами известных марок, маркированных фальсифицированными марками акцизного налога. 

 Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

19 сентября в ходе обысков у фигурантов была изъята фальсифицированная продукция на общую сумму более 800 000 гривен. 

После проведения комплекса необходимых судебных экспертиз будет решен вопрос о привлечении фигурантов к уголовной ответственности. 

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают всех участников группы, которые организовали незаконный бизнес.

 

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