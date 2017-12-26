В Харькове рецидивист, который убил мужчину за самогон, сел за решетку

Московский районный суд. Харькова признал виновным 54-летнего харьковчанина по п.13 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство лицом, совершившим убийство повторно), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Осенью 2016 года мужчина, ранее судимый за убийство, пришел к 54-летнему знакомому, который продавал свой самогон. Поскольку денег не было, клиент отдал под залог свой паспорт со справкой об освобождении из тюрьмы.

Через месяц злоумышленник в нетрезвом состоянии пришел к самогонщику и потребовал свои документы назад. Хозяин отказал, так как покупатель не рассчитался за товар. Ссора переросла в драку. Клиент схватил со стола кухонный нож и нанес им удары по голове и туловищу потерпевшего.

От полученных ран мужчина скончался.

В начале 2017 года убийцу задержали правоохранители.

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, суд приговорил убийцу-рецидивиста к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.