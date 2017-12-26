В Харькове рецидивист, который убил мужчину за самогон, сел за решетку

26 декабря 2017 г. 10:41
64 просмотра

Московский районный суд. Харькова  признал виновным 54-летнего харьковчанина по п.13 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство лицом, совершившим  убийство повторно), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Осенью 2016 года мужчина, ранее судимый за убийство, пришел к 54-летнему знакомому, который продавал свой самогон. Поскольку денег не было, клиент отдал под залог свой паспорт со справкой об освобождении из тюрьмы.

Через месяц злоумышленник в нетрезвом состоянии  пришел к самогонщику и потребовал свои документы назад. Хозяин отказал, так как покупатель не рассчитался за товар. Ссора переросла в драку. Клиент схватил со стола кухонный нож и  нанес им удары по голове и туловищу потерпевшего.

От полученных ран  мужчина скончался.

В начале 2017 года убийцу задержали правоохранители.

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, суд приговорил убийцу-рецидивиста  к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.