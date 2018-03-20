В Харькове рецидивист, обокравший знакомую на 600 тысяч гривен, отправился за решетку

20 марта 2018 г. 13:37
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Суд признал виновным 31-летнего рецидивиста, обокравшего свою знакомую, в краже в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 185 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В июне 2017 года в кафе на одном из автовокзалов Харькова 31-летний неоднократно судимый харьковчанин познакомился с женщиной и начал ухаживать за ней. 

Однажды выпив, они решили уединиться. Для этого женщина пригласила мужчину к себе на работу. 

Они приехали на такси в обменный пункт, который в то время уже был закрыт. Там пара продолжила выпивать и общаться.

Когда женщина вышла в туалет, мужчина забрал из кассы обменки почти 600 тысяч гривен и скрылся.

Правоохранители задержали вора через два месяца после совершения кражи. 

К тому времени злоумышленник уже успел потратить все украденные деньги.  

По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, суд приговорил мужчину к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

 

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