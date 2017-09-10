В Харькове рецидивист ограбил женщину с ребенком

10 сентября 2017 г. 15:43
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Сегодня утром патрульные получили сообщение о грабеже на проспекте Тракторостроителей.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, заявительница сообщила, что гуляла вместе с ребенком. К ней подбежал неизвестный, выхватил из сумки два мобильных телефона, после чего побежал в сторону Центра предоставления административных услуг.

Вместе с прохожими полицейские задержали подозреваемого. Как выяснили правоохранители, задержанный мужчина ранее уже имел проблемы с законом и отбывал наказание в местах лишения свободы за подобные действия.

Подозреваемого патрульные передали сотрудникам следственно-оперативной группы для проведения дальнейших следственных действий.

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