В Харькове решили запретить операторам кабельного вещания и интернета отключать абонентов за неуплату во время карантина

26 марта 2020 г. 10:40
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В Харькове приняли решение запретить операторам кабельного вещания и интернета отключать абонентов за неуплату их услуг во время карантина.

Об этом сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан  на внеочередном заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось сегодня, 26 марта, под руководством вице-мэра Игоря Терехова сегодня в связи с продлением в Украине карантинных мероприятий до 24 апреля.

«Наши провайдеры Воля, Триолан, ходят и отключают людей от услуг», - рассказала она.

Игорь Терехов предложил ввести запрет на отключение потребителей от данных услуг.

«Если надо, сделаем «заборону», - ответил он и распорядился пригласить всех харьковских провайдеров к нему для соответствующего разъяснения.

 

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