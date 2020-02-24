В Харькове резко ухудшаются погодные условия

Шквальный ветер, дожди и возможный гололед в Харькове. Синоптики предупреждают о резком ухудшении погодных условий. Порывы ветра достигают отметки 20 метров в секунду. Людей призывают не ходить и не оставлять автомобили рядом с деревьями и билбордами.

Проливной дождь и ветер заставили харьковчан повытаскивать зонты, а водителей – медленнее двигаться по дороге. Синоптики говорят: в Харькове резко ухудшились погодные условия. Непогода сопровождается порывами ветра от 15 до 20 метров в секунду. Из-за этого передвижение по улицам становится опаснее. Особенно, сильные порывы ветра могут стать причиной повреждения автомобилей, которые припаркованы возле деревьев, старых зданий, билбордов и слабо укрепленных конструкций. Водители говорят: стараются не парковаться возле деревьев, но не всегда есть такая возможность.

Ренат, автомобилист:

Ну, все время стараюсь парковать машину там, где нет деревьев, вот как здесь. Ну, до ближайшего дерева метров тридцать. Вот так и... Это залог ценности вашего автомобиля.

Александр, автомобилист:

Да, под деревьями. Где придется. Иногда возле подъезда, где нет дерева, а иногда здесь. Переживаю. Ну, пока всё нормально было.

Помимо дождя и ветра, в Харькове и области 25 февраля ожидается мокрый снег, предупреждают синоптики. Ночью температура воздуха от 4° мороза до 1° тепла. Ветер усилится до 20-23 метра в секунду. Днем температура воздуха будет колебаться от 2° до 7° тепла. В среду и четверг существенно потеплеет. Днем столбики термометров поднимутся до 10°-13° со знаком «плюс», без существенных осадков. А вот последние дни февраля будут вновь с дождем и снегом.

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