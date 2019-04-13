Родители во время семейной ссоры потеряли своего ребенка

13 апреля 2019 г. 9:34
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В Харькове родители во время ссоры потеряли своего ребенка.

Как сообщили в отделе ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области, 12 апреля в полицию обратился мужчина, который сообщил, что в Новобаварском районе он обнаружил девочку, которой на вид около двух лет. Ребенок без сопровождения взрослых шел по дороге.

Правоохранители в течение часа разыскали родителей ребенка и выяснили, что девочка пропала во время того, как у них происходила семейная ссора.

По отношению к родителям собран административный материал по ст. 184 административного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение родителями своих родительских обязанностей) и ст. 173-2 КУоАП (совершение домашнего насилия).

Сейчас в отношении семьи ювеналы проводят проверку, также проинформирована служба по делам детей Новобаварского района Харькова.

 

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