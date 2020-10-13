В Харькове с 15 октября начнут подавать тепло в больницы и школы

Как сообщалось, с 15 октября в Харькове стартует отопительный сезон-2020-2021.

Соответствующее распоряжение об этом сегодня, 13 октября, подписал секретарь Харьковского городского совета Александр Новак, передает пресс-служба горсовета.

Также опубликовано фото соответствующего документа, согласно которому тепло начнут подавать в больницы, учреждения образования, другие объекты социально-культурной сферы, а также в жилые дома.





В горсовете также отметили, что в городе перед началом отопительного сезона были проведены реконструкция и ремонт котелен и тепловых сетей.