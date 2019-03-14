В Харькове с Днем украинского добровольца поздравили четырехлапых защитников

Именно так служебный пес Дик ищет наркотические вещества. Кинолог Юрий Алексеенко рассказывает, что работа этой собаки - бороться с незаконным распространением наркотических веществ.

А вот на войне у животных несколько иные задачи и они не всегда должны быть конкретными. Часто бойцам необходима просто моральная поддержка.

Юрий, который был добровольцем АТО, знает это по собственному опыту.

Юрий Алексеенко, инструктор-кинолог Отдела пограничной службы Харькова

На войне очень большую роль играет животное. Как морально, так и психологически тебя отвлекают от этого

Ко Дню украинского добровольца в Харькове презентовали фотовыставку "Братья по войне: четырехлапые добровольцы". Организаторам удалось собрать больше сотни фотографий, на которых линия фронта соединила животных и военных.

Елена Кравченко, глава зоозащитной организации "Вместе"

Фотографії, які зроблені по різних містах фронту в різні роки з 14-го по 19-й рік майже. І ці фотографії , які мали при собі - їх не було в Інтернеті. І те, як тварини віддані людям, не розуміється більше ніде, ніж у таких екстремальних умовах, в яких є війна

Атошка - кот военнослужащего, которого тот из зоны АТО забрал с собой домой. Влад говорит, что благодарен ему за поддержку. Рассказывает, что хотел сначала взять его с собой на выставку, но, зная нрав пушистого, все же не рискнул.

Влад, боец АТО

Даже после обстрела там или после, ну, какой-то там операции, человек приходит к себе в блиндаж, а тут на его месте лежит этот комок счастья, да… который там можно погладить, можно «помурчать» с ним, «почухать» за хвост. Ну, то есть, во-первых, отвлекается человек

Организатор фотовыставки директор музея Харьковского университета строительства и архитектуры Никита Белостоцкий рассказывает, что идея создания возникла давно. Говорит, что стремился к сбалансированности, ведь о людях в зоне АТО сказано уже много, а вот о животных, которые также охраняют страну - слышат обстрелы, запах дыма, ловят грызунов в блиндажах и окопах - известно меньше. Посетить фотовыставку можно будет до 28-го марта.