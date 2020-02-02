В Харькове с марта бесплатно проехать можно будет только по электронному билету

Льготный электронный билет «Е-ticket» заменит удостоверение, которым раньше пользовались для бесплатного проезда.

Об этом в интервью программе «Город Х» сообщила заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

«Если сейчас те, кто не получили Е-ticket, ездят по удостоверению, то с марта планируем перейти на бесплатные поездки только при наличии электронного билета», - сказала вице мэр.

Она отметила, что в городе работают над тем, чтобы решить все проблемные моменты при внедрении новой системы оплаты проезда, и напомнила, что бесплатный проезд оплачивается из средств городского бюджета.

У граждан льготных категорий будет 50 бесплатных поездок в метрополитене и 50 поездок в трамваях и троллейбусах в месяц. Если человек израсходует лимит, сможет пополнить карту «Е-ticket». Выдача льготных билетов продолжается.

Напомним, что в городском электротранспорте электронный билет «Е-ticket» планируется полностью внедрить до марта. Далее в городе начнут работать с частными перевозчиками, чтобы они устанавливали валидаторы и переходили на оплату единым билетом.