В Харькове с парковки Регионального центра услуг хотели похитить гранитные плиты

Злоумышленники намеревались украсть несколько гранитных плит, которыми облицован парапет возле здания и парковки Регионального центра услуг, сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Парковщик центра заметил, что три плиты смещены со своего места, и доложил об этом руководству. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа.

Скорее всего, кто-то хотел украсть часть гранитной облицовки, отметила руководитель Регионального центра услуг Оксана Попова.

По ее словам, гранитные плиты в ближайшее время будут установлены на привычное место, а дальше - дело за правоохранительными органами, которые должны найти вандалов.

Правоохранителям также будут предоставлены материалы с камер видеонаблюдения.