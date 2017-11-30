В Харькове с парковки Регионального центра услуг хотели похитить гранитные плиты

30 ноября 2017 г. 16:17
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Злоумышленники намеревались украсть несколько гранитных плит, которыми облицован парапет возле здания и парковки Регионального центра услуг, сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Парковщик центра заметил, что три плиты смещены со своего места, и доложил об этом руководству. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа.
Скорее всего, кто-то хотел украсть часть гранитной облицовки, отметила руководитель Регионального центра услуг Оксана Попова.

 По ее словам, гранитные плиты в ближайшее время будут установлены на привычное место, а дальше - дело за правоохранительными органами, которые должны найти вандалов.

 Правоохранителям также будут предоставлены материалы с камер видеонаблюдения.

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