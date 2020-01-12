В Харькове с понедельника начнет работу новый троллейбусный маршрут

В Харькове вводится новый троллейбусный маршрут - №47.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, новый троллейбусный маршрут начнет работу в понедельник, 13 января.

По данным Департамента инфраструктуры, этот маршрут будет проходить от ст. м. «Героев Труда» через ул. Академика Павлова, ул. Леся Сердюка и ул. Наталии Ужвий до разворотного круга «Северная Салтовка».

На троллейбусном маршруте №47 будут установлены такие остановочные пункты: «Ст. метро «Героев Труда» (конечная), «Ул. Бучмы», «Ул. Ромашова», «МЖК «Интернационалист», «Микрорайон «Северная-3», «Ул. Леся Сердюка», «Ул. Наталии Ужвий», разворотный круг «Северная Салтовка» (конечная).

Время работы линии - с 5:30 до 23:30.