В Харькове с понедельника возобновляется учеба в школах: кто сядет за парты, а кто будет учиться дистанционно

30 октября 2020 г. 14:35
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В Харькове с понедельника возобновляется обучение школьников после каникул.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, учащиеся учреждений общего среднего образования перейдут на дистанционную и смешанную формы обучения.

Соответствующее постановление о переходе на дистанционное обучение было принято Кабинетом Министров Украины.

Как сообщила сегодня, 30 октября, директор Департамента образования Ольга Деменко, после каникул в понедельник, 2 ноября, в школы за парты вернутся учащиеся 1-4-х классов.

А классные руководители средних и старших классов перезвонят родителям и предоставят необходимую информацию об обучении их детей.

Напомним, как ранее сообщил глава ХОГА Алексей Кучер, по такому же принципу в ближайшее время будут учиться и школьники в области.

 

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