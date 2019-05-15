В Харькове с улиц забирают в военкоматы - соцсети

В Харькове незаконно, без вручения повесток, забирают с улиц города молодых людей призывного возраста в военкоматы.

Об этом сообщил 24-летний житель Запорожья, сняв соответствующее видео с места событий и опубликовав свое обращение в Фейсбук.

По его словам, 10 мая его незаконно задержали сотрудниками военкомата с применением физической силы. Инцидент произошел в районе железнодорожного вокзала, на Молчановском переулке, 31.

Мужчина вызвал сотрудников полиции для фиксации нарушения.

Прибывшие на место полицейские отобрали у заявителя пояснение по этому поводу.

«Через 5 минут после заполнения мной пояснений полиция сдала мои личные данные сотрудникам военкомата. Полиция не хотела меня отпускать. На вопрос, задержан ли я, отвечали что нет, не задержан, но все равно не пускали. Ещё через 10 минут сказали, что я свободен, и сами сели в машину. После этого сотрудники военкомата сразу начали меня хватать за руки. Я просил помощи у полиции, пытался сесть к ним в машину, но стражи правопорядка просто наблюдали за тем, как ко мне пытаются применить физическую силу и бездействовали! После чего я хотел отбежать, но мне насильно заломали руки и, как скотину, закинули в машину», - рассказал мужчина.

В машине у него забрали телефон и выключили его.

Затем, по словам мужчины, около 23:30 его привезли в военкомат в Индустриальном районе Харькова.

«Позже привезли ещё ребят. Телефоны нам так и не отдали, закрыли в комнате приема хирурга, поставили два лежака и 3 стула. Без еды и воды удерживали там до утра, позвонить тоже не давали», - рассказал мужчина.

Затем к 9 часов утра 11 мая его и других молодых людей перевезли на Сортировку в областной военкомат, расположенный на улице Большая Панасовская, 205 для прохождения медкомисии и дальнейшего распределения его в воинскую часть.

Мужчина подчеркнул, что на него оказывалось психологическое давление при подписании им бумаг, также его запугивали военной прокуратурой по статье «Уклонение от воинской службы».

Однако, как он рассказал корреспонденту АТН, поскольку он прописан в Запорожской области, он стоял на учете именно там - в военкомате Шевченковского района Запорожья.

После окончания его учебы в течение трех месяцев действовал приписной талон.

После этого, рассказывает Артем, он поехал в Вольнянский областной военкомат, где ему сказали "ждать".

При этом никаких повесток ему не выдавали, также никаких уведомлений не приходило и по домашнему адресу.

На данный момент молодой человек уже несколько дней находится в облвоенкомате на Сортировке.

По его словам, его близкие уже связались с юристами и написали обращение в правоохранительные органы, однако на данный момент ни сотрудников прокуратуры, ни сотрудников полиции к нему не пускают.