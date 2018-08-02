В Харькове садист, который издевался над женщинами, отправился за решетку

02 августа 2018 г. 10:58
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В Харькове на днях осудили 34-летнего мужчину по ч.1 ст. 127 и ч. 2 ст. 146 УК Украины (пытки и незаконное лишение свободы).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как было установлено следствием, в январе текущего года 45-летняя харьковчанка вместе с семьей и двумя подругами отмечала в кафе день рождения своей малолетней внучки. 

Во время праздника сожитель женщины из ревности стал выяснять с ней отношения и ударил ее. 

Не желая продолжения конфликта, женщина вместе с подругой поехала домой. 

Однако около полуночи в ее дом ворвался пьяный сожитель и набросился на гражданскую жену. Злоумышленник повалил ее на пол и стал жестоко избивать ногами и руками по всему телу. Подруге же он приказал тихо сидеть и не вмешиваться.

Когда дочь вместе со второй подругой вернулась домой, то увидели мать, лежащую на полу в крови. Дочери жертвы и еще двум другим женщинам тиран приказал сидеть в углу комнаты на коленях и не двигаться. 

Когда одна из женщин попыталась вступиться за хозяйку, ударил ее по лицу. Чтобы никто из присутствующих не сообщил о том, что происходит, отобрал мобильные телефоны и раздавил их.

Циничное издевательство над сожительницей на глазах у дочери и других женщин садист продолжал в течение всей ночи: не давал воды, гасил окурки от сигарет об голову жертвы и периодически бил. 

Пытки прекратились только утром, когда пришел муж дочери пострадавшей и вызвал полицию.

По заключению медиков, женщина получила телесные повреждения средней тяжести.

В марте злоумышленнику объявили подозрение.

Суд взял его под стражу.

По информации руководителя местной прокуратуры Александра Фильчакова, злоумышленника, который ранее уже отбыл наказание за кражи и мошенничество, приговорили к 4 годам лишения свободы.

 

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