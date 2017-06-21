В Харькове секта удерживала наркозависимых

21 июня 2017 г. 15:41
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Харьковская местная прокуратура №2 совместно с Нацполицией разоблачила "Центр по борьбе с наркоманией и алкоголизмом" в Новобаварском районе Харькова, где незаконно удерживали граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской прокуратуры.

Руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что уголовное производство начато по факту незаконного лишения свободы (ч. 1 ст. 146 УК Украины). По предварительным данным, "центр" работал в составе одной из религиозных организаций города и размещался в квартире жилого дома. В четырех комнатах правоохранители обнаружили около 20 человек. Во время допроса они сообщили, что содержатся в "центре" против своей воли.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения для руководителя заведения. Ему грозит тюремное заключение на срок до 3 лет лишения свободы. 1 / 11 Фото: разоблачение "центра" 

Напомним, ранее в Черниговской области была разоблачена преступная группа, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 человек, страдающих от наркотической, алкогольной или другой зависимости. Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости. Messenger Telegram Chrome СБУ разоблачила группировку, сбывавшую в Украине контрабандные "тяжелые" наркотики что происходило с наркоманами и алкоголиками в реабилитационном центре
 

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