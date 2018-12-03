В Харькове шашлычник, который пытался зарезать хозяина собаки, выманивавшей еду, отправился за решетку

03 декабря 2018 г. 18:42
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В Харькове суд признал виновным 33-летнего харьковчанина в законченном покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в мае 2015 года на летней площадке одного из кафе вблизи Конного рынка в Харькове  45-летний мужчина договорился с шашлычником, чтобы он приготовил на вечер мясо для компании из 6 человек. 

К столу пригласили и шашлычника. 

Клиент пришел на застолье со спиртным и овчаркой, которая выманивала у гостей из компании вкусненькое и громко лаяла. 

Шашлычнику это не понравилось. Он сделал хозяину животного замечание и попросил убрать собаку. 

Между мужчинами возник конфликт. 

Они вышли из-за стола, чтобы выяснить отношения. 

В ходе беседы злоумышленник достал из кармана раскладной нож и несколько раз ударил им хозяина овчарки в ногу и грудь. 

Один из мужчин, увидев это, выбил нож из рук злоумышленника и вызвал скорую помощь, что и спасло жизнь пострадавшему.

Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Осужденный находится под стражей.

 

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