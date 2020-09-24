В Харькове школьница "заминировала" колл-центр службы полиции

Полицейские сообщили о подозрении школьнице, которая «заминировала» службу «102» в Харькове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Установлено, что 18 мая 17-летняя девушка решила позвонить оператору спецлинии полиции. Она сообщила, что помещение, в котором расположена данная служба, заминировано.

Специалисты осмотрели помещения общей площадью 700 кв. метров и не обнаружили никаких взрывных устройств.

Как пояснила девушка правоохранителям, на такой поступок ее толкнула скука.

По данному факту следователем открыто уголовное производство. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.