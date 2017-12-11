В Харькове сирота потерял квартиру, которую ему завещала бабушка

Харьковская местная прокуратура №4 сообщила о подозрении директору одного из детских домов Харькова по ч.2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Об этом сообщили в пресс-службы прокуратуры в Харьковской области.

По сведениям руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, должностному лицу инкриминируется недобросовестное отношение к своим служебным обязанностям, в результате чего воспитанник детдома 1998 г.р. не смог унаследовать однокомнатную квартиру стоимостью более полумиллиона грн.

В 2010 году бабушка завещала своему 12-летнему внуку квартиру, расположенную в спальном районе Харькова. Поскольку мать ребенка лишили родительских прав, а папа умер, парень с 2011 года воспитывался в одном из детдомов города.

"В 2015 году бабушка мальчика умерла. Ее близкая подруга сразу передала руководству детдома завещание и документы на квартиру, которую должен был унаследовать сирота. Однако в течение полутора года директор учреждения, который в соответствии с законом была опекуном несовершеннолетнего ребенка, ничего не сделала, чтобы парень унаследовал жилье и другое имущество от бабушки. Такая бездеятельность чиновника привела к тому, что квартиру сироты противоправно по поддельным документам присвоили другие люди и перепродали несколько раз", - рассказал Куприянов.

Пока законный наследник квартиры вынужден проживать в общежитии техникума, где учится. Готовится иск в суд о признании договоров продажи жилья противоправными. По ходатайству прокуратуры в рамках уголовного производства суд наложил арест на спорную квартиру.